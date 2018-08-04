Ни одна конституционная норма не выше другой — адвокаты Роберта Кочаряна комментируют интервью начальника ССС

Адвокаты Роберта Кочаряна считают интервью начальника Специальной следственной службы РАСасунаХачатряна в программе «Оракарг» попыткой оправдать политическое преследование в отношении Роберта Кочаряна.

Как передает Арменпресс, так заявил на встрече с журналистами 4 августа глава пресс-службы второго президента Виктор Согомонян.

Адвокат Роберта Кочаряна Арам Орбелян отметил, что в своих выступлениях они не говорили, что лицо обладает абсолютной неприкосновенностью.

«Абсолютной неприкосновенностью обладает только действующий президент, экс-президент обладает функциональной, то есть, как отмечается, вытекающей из статуса неприкосновенностью. Все эти попытки, призванные показать, что если преступление не вытекает из его статуса, то нет и неприкосновенности, не могут иметь места, поскольку неприкосновенность просто потеряет смысл потому, что если лицо не совершило преступления, значит его неприкосновенность обусловлена другой статьей – о презумпции невиновности, согласно которой лицо не может быть призвано к ответственности без вины. Основной тезис института неприкосновенности состоит в том, что если даже лицо совершило какое-то преступление, но оно укладывается в рамки официального статуса, то это лицо освобождается от ответственности и тем более – от преследования», - сказал Орбелян.

По словам адвоката, ни одна конституционная норма не выше другой.

«В нашей Конституции ни одно положение не превалирует относительно другого. Но по существу мы видим, что делается попытка утверждать, что одни статьи выше, другие ниже, что никоим образом не соответствует объяснению Конституции», - сказал Орбелян.

На основании достаточных данных по рассматриваемому в Специальной следственной службе РА уголовному делу о событиях 1 марта 2008г. в Ереване 26 июля 2018г. экс-президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение по ч.1 ст. 300.1 в том, что он при предварительном соглашении с другими лицами сверг конституционный строй в Армении. В качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна выбран арест.