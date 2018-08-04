Заявление об обжаловании решения об аресте Роберта Кочаряна Апелляционный суд до вторника рассматривать не будет

Заявление об обжаловании решения об аресте Роберта Кочаряна Апелляционный суд 4 августа рассматривать не будет. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 4 августа заявил адвокат второго президента АйкАлумян.

«Вчера по недоразумению начальник ССС сообщил, что Апелляционный суд будет рассматривать заявление сегодня - 4 августа. Это не так. В понедельник день обжалования, и по крайней мере до вторника иск рассматриваться не будет», - сказал Алумян.

По словам адвоката, он готов в понедельник представить жалобу в Апелляционный суд и со своей стороны, и оснований не принять заявление впроизводство у суда нет.

«Как правило, АС принимает в производство, если нет никаких формальных нарушений. У нас нет решения принятия в производство, однако и решения отклонить также нет. Я собираюсь в понедельник подать заявление об обжаловании вАС и со своей стороны: хочу представить свою точку зрения относительно решения суда первой инстанции», - сказал Алумян.

На основании достаточных данных по рассматриваемому в Специальной следственной службе РА уголовному делу о событиях 1 марта 2008г. в Ереване 26 июля 2018г. экс-президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение по ч.1 ст. 300.1 в том, что он при предварительном соглашении с другими лицами сверг конституционный строй в Армении. В качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна выбран арест.