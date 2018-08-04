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Заявление об обжаловании решения об аресте Роберта Кочаряна Апелляционный суд до вторника рассматривать не будет


Заявление  об обжаловании решения  об аресте  Роберта  Кочаряна Апелляционный суд 4 августа  рассматривать не  будет. Как  передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 4  августа  заявил адвокат второго президента  АйкАлумян.

«Вчера  по недоразумению начальник  ССС сообщил, что  Апелляционный суд будет  рассматривать заявление сегодня - 4 августа. Это не  так. В понедельник день обжалования, и по крайней мере до вторника иск рассматриваться не  будет», - сказал Алумян.

По словам адвоката, он готов  в  понедельник  представить жалобу в Апелляционный суд  и со своей  стороны, и оснований не принять заявление   впроизводство у  суда нет.

«Как правило, АС принимает в  производство, если нет никаких формальных нарушений. У  нас нет решения  принятия  в  производство, однако и  решения  отклонить также нет. Я  собираюсь в  понедельник подать заявление об обжаловании  вАС и со своей стороны: хочу  представить свою точку  зрения относительно решения  суда первой инстанции», - сказал Алумян.

На основании достаточных данных по рассматриваемому  в Специальной  следственной  службе РА уголовному делу  о событиях 1 марта 2008г. в  Ереване 26 июля 2018г.  экс-президенту  Армении Роберту  Кочаряну  предъявлено обвинение по ч.1 ст. 300.1 в том, что он при предварительном соглашении с другими лицами сверг конституционный строй в Армении. В качестве  меры  пресечения  в  отношении Роберта  Кочаряна  выбран арест.




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