За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия 350 раз
За период 21 июля – 4 августа на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 250 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2000 выстреловиз стрелковых орудий разных калибров.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха полностью владеют ситуацией на передовой и продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.
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