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ДТП недалеко от перекрестка улиц Сараланджи и Терьяна — водитель одной из машин госпитализирован


4 августа  в 07:41 часов  в службу  911 МЧС РА поступило сообщение  о том, что в Ереване, недалеко от перекрестка улиц Сараланджи и Терьяна произошло ДТП, нужна  помощь спасателей.

На  место выехал боевой расчет пожарно-спасательной службы МЧС РА. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,  выяснилось, что столкнулись автомобили Mercedes E (водитель С.С,) и Mercedes C (водитель Г.М,, 1964 г/р).

Спасатели подвели пассажира Mercedes C К.М. к  машине  скорой помощи, которого доставили в  больничный комплекс «Гераци».

Спасатели обесточили машины и  перекрыли подачу  газа..

 




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