ДТП недалеко от перекрестка улиц Сараланджи и Терьяна — водитель одной из машин госпитализирован

4 августа в 07:41 часов в службу 911 МЧС РА поступило сообщение о том, что в Ереване, недалеко от перекрестка улиц Сараланджи и Терьяна произошло ДТП, нужна помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательной службы МЧС РА.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, выяснилось, что столкнулись автомобили Mercedes E (водитель С.С,) и Mercedes C (водитель Г.М,, 1964 г/р).

Спасатели подвели пассажира Mercedes C К.М. к машине скорой помощи, которого доставили в больничный комплекс «Гераци».

Спасатели обесточили машины и перекрыли подачу газа..