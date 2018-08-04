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С раннего утра на Севане возобновились поиски утонувшего гражданина


С 7:45 часов  4  августа спасатели Гегаркуникского управления Спасательной службы возобновили поиски утонувшего гражданина – жителя ВанадзораНвераШахназаряна (1975 г/р), которые  были прерваны  ночью.

Как  сообщил Арменпресс замначальника Гегаркуникского управления Спасательной службы Гагик  Акопян, в  последний  раз Нвера Шахназаряна видели накануне – в 20 м от берега. «НверШахназарян пытался вплавь добраться до берега и притянуть унесенную ветром надувную резиновую лодку, в которой  были племянники, но утонул. Спасателям удалось спасти детей, но тело Нвера  не нашли. До наступления темноты  поиски результатов не  дали. Сегодня утром они возобновились», - сказал Акопян.

 

Хосров Хлгатян

 

 




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