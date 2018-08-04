С раннего утра на Севане возобновились поиски утонувшего гражданина

С 7:45 часов 4 августа спасатели Гегаркуникского управления Спасательной службы возобновили поиски утонувшего гражданина – жителя ВанадзораНвераШахназаряна (1975 г/р), которые были прерваны ночью.

Как сообщил Арменпресс замначальника Гегаркуникского управления Спасательной службы Гагик Акопян, в последний раз Нвера Шахназаряна видели накануне – в 20 м от берега. «НверШахназарян пытался вплавь добраться до берега и притянуть унесенную ветром надувную резиновую лодку, в которой были племянники, но утонул. Спасателям удалось спасти детей, но тело Нвера не нашли. До наступления темноты поиски результатов не дали. Сегодня утром они возобновились», - сказал Акопян.

Хосров Хлгатян