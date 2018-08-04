Европейские индексы - 03-08-18
МОСКВА, 4 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 3 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.55% и составил 12615.76 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.33% и составил 5478.98 пункта, британский FTSE вырос на 1.10% и составил 7659.10 пункта, а российский RTSI вырос на 0.36% и составил 1145.08 пункта.
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