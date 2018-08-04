Время в Ереване: 11:07:36,   4 Август

Европейские индексы - 03-08-18


МОСКВА, 4 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 3 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.55% и составил 12615.76 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.33% и составил 5478.98 пункта, британский FTSE вырос на 1.10% и составил 7659.10 пункта, а российский RTSI вырос на 0.36% и составил 1145.08 пункта.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации