Европейские индексы - 03-08-18

МОСКВА, 4 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 3 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.55% и составил 12615.76 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.33% и составил 5478.98 пункта, британский FTSE вырос на 1.10% и составил 7659.10 пункта, а российский RTSI вырос на 0.36% и составил 1145.08 пункта.