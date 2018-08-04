Камнепад в конце села Гохт — дорога к храму Гегард закрыта

В службу 911 МЧС РА 4 августа в 06:28 часов поступило сообщение о том, что в конце села Гохт (Котайкская область) произошел камнепад, в результате которого завалило дорогу к храму Гегард и нужна помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательной службы, оперативные группы ЦКУ и областного управления МЧС.

Министерство предоставит дополнительную информацию.