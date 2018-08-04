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Камнепад в конце села Гохт — дорога к храму Гегард закрыта


В службу  911 МЧС РА 4 августа  в 06:28 часов  поступило сообщение  о том, что в  конце  села Гохт (Котайкская область) произошел камнепад, в  результате которого завалило дорогу к  храму  Гегард  и нужна  помощь спасателей.    

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательной службы, оперативные группы ЦКУ и областного управления  МЧС.

Министерство предоставит дополнительную информацию.

 

 




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