Начальник ССС представил подробности дела Кочаряна: частично рассекречен приказ 0038

Начальник Специальной следственной службы Сасун Хачатрян частично рассекретил секретный приказ номер 0038, подписанный 23 февраля 2008 года министром обороны Микаелом Арутюняном. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил в интервью программе “Оракарг” Первого канала Армении глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян.

Сасун Хачатрян выразил надежду на то, что Апелляционный суд отклонит иск об отмены меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна.

“Это мое личное мнение, и исходя из интересов дела, я думаю, что заключение является единственной мерой пресечения, которая может обеспечить надлежащее поведение обвиняемого в ходе следствия”,- сказал глава ССС.

Он заметил, что второй президент в качестве обвиняемого отказался давать показания и не участвовал в других следственных действиях. “Он просто не участвовал и покинул следственную комнату без объяснений”, - добавил Сасун Хачатрян.

Коснувшись приказа номер 0038, глава ССС отметил, что этот документ был включен в уголовное дело только в июле этого года. “Первые упоминания о приказе номер 0038 появились в прессе. Через некоторое время после инцидента произошла утечка, хотя приказ был строго секретным. Указом фактически подтверждается, что вооруженные силы приняли участие в событиях 1 марта”, - сказал Сасун Хачатрян, добавив, что документ может быть рассекречен по большей части.

Он заметил, что в приказе есть формулировки, которые не нужно озвучивать в интересах Роберта Кочаряна. Кроме того, он сообщил, что сторона защиты также имеет этот документ под рукой.

Приказ называется “О выполнении задач, поставленных Верховным главнокомандующим РА”.

“После признания результатов президентских выборов в Армении открытым и прозрачным со стороны международного сообщества, некоторые политические силы не принимают их и пытаются незаконными действиями дестабилизировать ситуацию. Вооруженные силы Армении, являясь гарантом безопасности государства, готовы своими действиями, опираясь на Конституцию и действующие законы, обеспечить стабильность страны и не дать группе людей поставить под угрозу нормальное развитие страны. В целях обеспечения выполнения конституционных обязанностей Вооруженными Силами Армении я приказываю:

С 23 февраля текущего года весь состав Вооруженных Сил с 18:00 до получения специального приказа перевести в казарменный режим. Создать в центральном аппарате министерства обороны Армении и отдельных подразделениях офицерские группы и вооружить их табельным оружием”, - процитировал начальник Специальной следственной службы отрывок из приказа, отметив, что выполнение этих обязанностей было поручено тогдашнему заместителю министра обороны Юрию Хачатурову.

Сасун Хачатрян коснулся недавнего заявления стороны защиты о том, что армия была привезена в казарменный режим для того, чтобы не участвовать в политических процессах. Глава ССС отметил, что десять лет назад официально опровергалось, что армия участвовала в событиях 1 марта и предшествующих событиях, даже были составлены и переданы группе по установлению фактов поддельные документы.

“Утверждение о том, что армия должна оставаться в казармах, чтобы не вмешиваться в политические процессы, мне непонятны, учитывая, что у защиты была копия приказа”, - сказал Сасун Хачатрян, процитировав еще несколько абзацев приказа.

“Руководителям управлений Генерального штаба ВС и министерства обороны, командирам армейских корпусов и отдельных воинских частей было приказано создать коллективные подразделения с высокой мобильностью, способные эффективно работать в сложных ситуациях”, - процитировал Хачатрян, добавив, что должны были быть созданы взводы по 30 человек в каждом, вооруженные автоматами.

“Теперь самое интересное. В пункте 10 того же приказа говорится, что подразделения, упомянутые в пункте 3, то есть вышеназванные подразделения, должны пополняться наиболее подготовленными, психологически стабильными офицерами, прапорщиками, контрактными и срочными военнослужащими. Я не знаю, какое у вас создалось сейчас впечатление, но у меня сложилось впечатление, что были сформированы специальные группы, которые должны были выполнять какие-то диверсионные операции в тылу врага”, - отметил глава ССС.

Коснувшись заявления Кочаряна о том, что ни из одного оружия солдат не было сделано выстрелов, Сасун Хачатрян сказал, что второй президент не может знать, стреляли они или нет. Тот факт, что такие группы были созданы, были вовлечены в события 1 марта - доказанный факт.