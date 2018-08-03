В Турции девять человек приговорили к 101 пожизненному заключению

Суд в Турции приговорил в пятницу девять человек к 101 пожизненному заключению по обвинению в причастности к террористическому акту, совершенному в июле 2015 года в Анкаре. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Anadolu.

По его данным, их также дополнительно приговорили к 10,5 тыс. годам тюремного заключения по статье "покушение на жизнь человека".

10 октября 2015 года в Анкаре прогремели два взрыва в районе эстакады, ведущей к центральному железнодорожному вокзалу. Там собирались активисты профсоюзных объединений и общественных организаций для участия в митинге в поддержку мира и против действий курдских террористов. По данным следствия, взрывы были совершены смертниками, каждый из них взорвал по бомбе с пятью килограммами тротила фабричного производства. В результате этого теракта, ставшего самым кровавым в истории страны, погибли 102 человека, более 300 обратились в больницы.