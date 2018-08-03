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Путин подписал закон о регистрации автомобилей без посещения ГИБДД


Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает регистрацию машин в автосалонах. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Основное нововведение коснется покупателей новых автомобилей у официальных дилеров. Теперь им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет.

Кроме того, ГИБДД только будет назначать номер, а знаки владелец автомобиля получит самостоятельно. Все фирмы-изготовители будут включены в реестр, предельные тарифы разработает ФАС.

В законе также говорится, что автомобили, которые выставлены на продажу юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность, не подлежат госучету.

Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента в 2011 году. Документ был принят в первом чтении в 2013 году и с тех пор находился на доработке. Окончательно он был принят Госдумой в июле этого года.


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