МИД РФ направил в Женеву указания публиковать данные о сирийских беженцах

МИД России направил в Женеву и Нью-Йорк указания организовать совместно с ООН ежедневную подготовку бюллетеня по сирийским беженцам. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщил в пятницу представитель министерства Николай Бурцев.

"В Женеву и Нью-Йорк направлены указания организовать совместно с ООН ежедневную подготовку бюллетеня по проблематике сирийских беженцев для дальнейшего его распространения по линии межгосударственного взаимодействия, а также в рамках контактов с международными организациями, включая секретариат Стаффана де Мистуры (спецпредставитель генсека ООН по Сирии — ред.)", — сказал Бурцев на заседании межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.

Он также сообщил, что посольству России в Дамаске поручено организовать взаимодействие с сирийской стороной по вопросам предоставления ежедневного отчета о проделанной работе по созданию межведомственного штаба, организации работы напрямую с сопредельными странами, с ООН, переговорными центрами в Астане, Женеве, мониторинговым центром в Аммане, другими структурами.