Более 4,6 тыс. беженцев вернулись в Сирию из Ливана с 18 июля

Более 4,6 тыс. беженцев возвратились в Сирию с территории Ливана с 18 июля. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил старший оперативной дежурной смены Межведомственного координационного штаба полковник Игорь Сергеев.

По его словам, за это время из Ливана в Сирию через пункт пропуска "Земрани" прошли 2 893 человека, через "Джейдет-Ябус" - 1 324, "Эль-Дабусия" - 194, "Аль-Кусайр" - 201 человек. С территории Иордании через пункт пропуска "Насиб" прибыли 318 человек.

"По уточненным данным, 1 августа 2018 года с территории Ливана через пункт пропуска "Джейдет-Ябус" возвратились 189 человек, через пункт пропуска "Эль-Дабусия" - 48 человек", - рассказал Сергеев на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.

По его словам, с 18 июля в места постоянного проживания возвратились 326 сирийских граждан, из них в Восточную Гуту - 102 человека, всего - 74 130 человек. В провинцию Хомс вернулись 198 человек, всего 112 820 человек.

В восстановленные четыре жилых дома в Хшам провинции Дейр-эз-Зор заселились четыре семьи - 26 человек.