Задержанный в ФРГ исламист собирался взорвать бомбу с рицином

Выходец из Туниса, который был задержан в Германии почти два месяца назад, планировал устроить теракт с использованием взрывного устройства, начиненного токсичным веществом. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу Генпрокуратура ФРГ.

По версии следствия, предполагаемый исламист начал вынашивать план совершения теракта на территории Федеративной Республики с весны 2018 года. "Он хотел привести в действие осколочное взрывное устройство с рицином в закрытом оживленном месте. Пока не известно, успел ли он выбрать конкретную цель [для атаки]", - говорится в сообщении. Какого рода площадка подразумевается под "закрытым оживленным местом", прокуратура не уточняет.

В июне полиция ФРГ задержала в Кельне тунисца, который приобрел через интернет более 3 тыс. семян клещевины (содержит яд рицин) и произвел 84,3 мг рицина, хранение которого запрещено законом о контроле над вооружениями. Кроме того, в квартире предполагаемого исламиста было обнаружено около 250 металлических шариков, две бутылки вещества, содержащего ацетон, и примерно 950 г серого порошка, который представляет собой смесь алюминия и пиротехнических субстанций.

Спустя почти месяц правоохранительные органы задержали жену предполагаемого исламиста. По версии следствия, супруги хотели уехать в Сирию, чтобы присоединиться к террористической группировке "Исламское государство".

Как стало известно в пятницу, еще двое подозреваемых по этому делу задержаны в Тунисе.