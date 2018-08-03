Китай обнародовал план ответа на торговые угрозы США

Китай в пятницу опубликовал план ответа на торговые угрозы США, объявив о введении пошлин с дифференцированными ставками на товары из США стоимостью около $60 млрд в год.

Китайские меры будут введены, как только США реализуют свои угрозы. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ранее на этой неделе стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру изучить вопрос и подготовить план введения более высоких пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд - по ставке 25% вместо ранее планировавшихся 10%.

Китай в ответ призвал США не заниматься шантажом в сфере торговли и не допустить дальнейшей эскалации торгового конфликта.

Ранее Трамп выступал с угрозами о введении в конечном итоге пошлин на товары китайского экспорта стоимостью в $500 млрд.