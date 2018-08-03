Мать бен Ладена рассказала, как ее сын попал под влияние радикальных идей

Мать организатора терактов 11 сентября 2001 года Усамы бен Ладена Алия Ганем уверяет, что ее сын попал под влияние радикальных идей в университете города Джидда в Саудовской Аравии. Как передает Арменпресс, об этом она заявила в опубликованном в пятницу интервью газете The Guardian.

"Люди в университете изменили его. Он стал другим человеком", - констатировала мать бывшего "террориста номер один". "Он был очень хорошим ребенком покуда не встретил неких людей, которые в значительной степени промыли ему мозги, когда ему было немногим более 20 лет, - продолжила Алия Ганем. - Можно назвать это сектой, они получили за это деньги. Я всегда говорила ему, чтобы он держался от них подальше".

Издание отметило, что одним из тех, с кем бен Ладен познакомился в университете, был член исламистского движения "Братья - мусульмане" (запрещено в РФ) Абдулла Аззам, впоследствии высланный из Саудовской Аравии и ставший духовным наставником Усамы.

Усама бен Ладен был ликвидирован 2 мая 2011 года в своем доме в пакистанском Абботабаде в результате операции спецназа ВМС США. Его тело было сброшено в Аравийское море. Американские власти считают бен Ладена главным организатором террористического нападения на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года.





