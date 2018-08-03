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Азиатские индексы - 03-08-18


ТОКИО, 3 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 3 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 22512.53 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1752.09 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 2768.02 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 27714.56 пункта.




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