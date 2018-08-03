Захарова: цель учений НАТО в Грузии - оказать давление на РФ

Проведение учений НАТО в Грузии подпитывает милитаристские настроения. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не можем согласиться с заявлениями Минобороны Грузии, что эти учения нацелены на содействие обеспечению безопасности черноморского региона. Стабильность и безопасность - это конструктивный диалог, а не вертолеты и танки, - отметила Захарова. - Очевидно, что их настоящая задача - проецирование силового давления, в первую очередь на Южную Осетию, Абхазию и Россию".

В Москве сожалеют, что "под различными предлогами в эти учения оказались вовлечены соседние с Грузией страны".

Совместные учения 13 стран - членов и партнеров НАТО Noble Partner 2018 ("Достойный партнер - 2018") начались 1 августа на военной базе Вазиани в Грузии. По данным Минобороны Грузии, в маневрах принимают участие более 3 тыс. военнослужащих.





