В нескольких районах Португалии побит температурный рекорд

Температурный рекорд побит в восьми районах в центральной, южной и восточной частях Португалии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу агентство Associated Press (AP) со ссылкой на португальское метеорологическое агентство.

Наиболее высокая температура, зафиксированная в четверг в Португалии, составила 45,2 градуса по Цельсию в районе города Абрантиш, расположенном в 150 километрах от Лиссабона.

Синоптики предупреждают, что жара в Португалии продолжит усиливаться в течение пятницы. Согласно прогнозам, температура воздуха может достигнуть отметки в 47 градусов по Цельсию в субботу. На грядущих выходных в режиме готовности будут находиться пожарные и медицинские службы.

Агентство отмечает, что предыдущий температурный рекорд на всей территории Португалии был поставлен в 2003 году, когда воздух в стране прогрелся до 47,4 градусов по Цельсию.

Между тем, испанские СМИ сообщают о смерти от тепловых ударов на этой неделе двух человек на юго-востоке Испании.

По данным AP, предупреждения об опасности высоких температур в Испании распространены для 41 из 50 провинций. Ожидается, что в стране воздух прогреется до 44 градусов по Цельсию.

Самая высокая температура за время метеонаблюдений в Испании была зафиксирована в прошлом июле - 46,9 градусов по Цельсию.

Ранее сообщалось, что воздушные массы, несущие аномально жаркую погоду, двигаются на юго-запад Европы со стороны Африки.