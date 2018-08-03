А.Сагателян принял делегацию во главе с генеральным секретарем парламента Грузии

Руководитель-генеральный секретарь аппарата Национального Собрания Армении А.Сагателян 3 августа принял находящуюся в Армении с рабочим визитом делегацию во главе с генеральным секретарем парламента Грузии Г.Миканадзе.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, грузинские коллеги в сопровождении А.Сагателяна ознакомились со зданием парламента. Руководитель аппарата законодательного органа РА представил гостям проводящиеся в парламенте ремонтные работы, отметив, что вскоре будут готовы музей НС, зал для прессы, обновленная библиотека парламента.

Затем А.Сагателян и Г.Миканадзе обсудили в личной беседе возможности сотрудничества в разных форматах различных подразделений аппаратов, обратились к работам по обеспечению парламентской деятельности, обмену опытом на уровне аппаратов, в том числе в вопросе аналитических и законодательных разработок.

А.Сагателян отметил, что с парламентом Грузии осуществляются продуктивные совместные программы сотрудничества как на более широком уровне Восточного партнерства, так и на региональном уровне. В этом контексте А.Сагателян подчеркнул важность последовательных программ развития и обмена опытом между аппаратами, в частности в вопросах усилении парламентского контроля и развития информационно-аналитических навыков. Отметив, что у грузинской стороны есть программа повышения квалификации сотрудников аппаратов парламентов, А.Сагателян подчеркнул, что существует договоренность о вовлечении в эту программу аппарата НС РА. По его словам, для Армении может быть поучительным грузинский опыт создания парламентской библиотеки, а также законодательного надзора.

Стороны с удовлетворением отметили, что и Армения, и Грузия – члены Ассоциации генеральных секретарей Межпарламентского союза (ASGP) и на международном уровне могут выступать с совместными инициативами, представляя приоритетные проблемы как регионального значения, так и важные для аппаратов парламентов своих стран.

Генеральный секретарь парламента Грузии Г.Миканадзе отметил, что 24-25 сентября в Грузии состоится форум генеральных секретарей парламентов 6 стран Восточного партнерства, в котором примет участие также Армения. В оценке Г.Миканадзе мероприятие даст старт более тесному сотрудничеству генеральных секретарей на региональном уровне. В этом русле грузинский коллега сообщил А.Сагателяну, что в форуме примет участие также заместитель генсека Бундестага ФРГ. В рамках саммита будет подписан меморандум о взаимопонимании, в котором будут обобщены важные наблюдения о предстоящем сотрудничестве между странами региона. Генсек парламента Грузии отметил, что в 2019 г. в Кутаиси для сотрудников аппаратов парламентов 6 стран Восточного партнерства будут организованы летние и зимние курсы переподготовки, которые проведут немецкие специалисты. В его оценке, это позволит развивать и углублять взаимодействие между различными подразделениями аппаратов и оживить непосредственные контакты. Затронута также важность развития сотрудничества между бюджетными офисами законодательных органов двух стран.

Г.Миканадзе представил также работу, осуществляемую в рамках инициативы “Партнерство открытого управления” (OGP), обратился к процессам гармонизации законодательства в Грузии, подчеркнув необходимость развития механизмов парламентского контроля на законодательном уровне.

В завершение встречи собеседники выразили готовность содействовать друг другу в повышении эффективности деятельности аппаратов в вопросе организации парламентской работы и на международном уровне.

А.Сагателян подчеркнул, что Аппарат НС РА всегда готов предоставить свои возможности и ресурсы в интересах парламентского сотрудничества как на региональных, так и международных площадках.