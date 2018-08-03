СМИ: глава МИД КНДР призвал к ослаблению санкций против Пхеньяна

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо выступил с призывом к ослаблению международных санкций в отношении Пхеньяна. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

По его сведениям, соответствующее заявление министр сделал в Сингапуре в ходе двусторонней встречи со своим коллегой из одной из стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). С кем именно он встречался, не сообщается. В качестве аргумента в пользу отмены санкций Ли Ён Хо обозначил тот факт, что КНДР прекратила испытания ядерного оружия и баллистических ракет.