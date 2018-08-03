Первый экземпляр Ferrari F50 выставили на продажу

Американский дилер эксклюзивных автомобилей Autosport Designs выставил на продажу первый экземпляр суперкара Ferrari F50. Автомобиль с номером шасси «99999» использовался как тестовый прототип, а в 1995 году экспонировался на женевском и токийском автосалоне. Пробег уникального F50 составляет 2253 километра, передает Арменпресс.

Ferrari F50 оснащался 4,7-литровым V12, мощность которого составляла 520 лошадиных сил. Двигатель работал в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Разгон до «сотни» у суперкара занимал 3,9 секунды, а максимальная скорость составляла 325 километров в час.

F50 неоднократно становился участников фотосессий, а также послужил основой для масштабных коллекционных моделей.

Вместе с «Феррари» покупатель получит полный комплект документов, подтверждающий историю суперкара, набор фирменных аксессуаров и сертификат Ferrari Classiche. В этом году автомобиль прошел полное техническое обслуживание: заменены все технические жидкости, аккумулятор, шины и установлен новый глушитель.