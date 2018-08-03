СМИ: Disney не собирается возвращать уволенного режиссера фильма "Стражи Галактики"
Компания Disney не собирается вновь приглашать режиссера Джеймса Ганна снимать третью часть фильма "Стражи галактики" (Guardians of the Galaxy), несмотря на письмо членов актерского состава кинокартины в поддержку постановщика. Как передает Арменпресс, об этом сообщил журнал Variety
Disney прекратила сотрудничество с Ганном 20 июля, отстранив его от работы над следующей картиной серии. Причиной стали нетактичные комментарии Ганна в Twitter, написанные им несколько лет назад, на темы холокоста и сексуального насилия. Ганн принес извинения и удалил свои многие старые твиты.
Однако, как сообщили источники издания, решение об увольнении Ганна принималось в Disney на самом высоком уровне. В компании настаивают, что высказывания режиссера не имеют ничего общего с ее ценностями, и, скорее всего, не пойдут на поводу у сторонников Ганна и съемочной группы фильма, поддержавшей постановщика, отмечают источники.
В понедельник актер Крис Пратт, исполнитель главной роли в "Стражах галактики", опубликовал в своем Instagram открытое письмо в поддержку режиссера, подписанное всем актерским составом кинокартины. Исполнители заявили, что были потрясены отстранением Ганна, однако не стали грозить тем, что они могут покинуть проект. Как пишет Variety, такого в любом случае не случится, поскольку актеры связаны жесткими контрактными обязательствами, и любая попытка отказаться от съемок в фильме в знак протеста обернется для них дорогостоящими судебными исками.
20 июля в интернете была размещена петиция в поддержку Ганна с требованием к Disney вновь нанять режиссера. По состоянию на 2 августа ее подписали более 360 тыс. человек.
Киносага "Стражи Галактики", основанная на одноименной серии комиксов, рассказывает о приключениях команды наемников-изгоев, состоящей из представителей нескольких космических рас. Первая часть появилась на экранах в 2014 году, вторая - в 2017 году. Режиссером обоих фильмов был Ганн. Ожидалось, что он также поставит третью часть цикла, которая должна выйти в 2020 году.