Компания Disney не собирается вновь приглашать режиссера Джеймса Ганна снимать третью часть фильма "Стражи галактики" (Guardians of the Galaxy), несмотря на письмо членов актерского состава кинокартины в поддержку постановщика. Как передает Арменпресс, об этом сообщил журнал Variety

Disney прекратила сотрудничество с Ганном 20 июля, отстранив его от работы над следующей картиной серии. Причиной стали нетактичные комментарии Ганна в Twitter, написанные им несколько лет назад, на темы холокоста и сексуального насилия. Ганн принес извинения и удалил свои многие старые твиты.

Однако, как сообщили источники издания, решение об увольнении Ганна принималось в Disney на самом высоком уровне. В компании настаивают, что высказывания режиссера не имеют ничего общего с ее ценностями, и, скорее всего, не пойдут на поводу у сторонников Ганна и съемочной группы фильма, поддержавшей постановщика, отмечают источники.

В понедельник актер Крис Пратт, исполнитель главной роли в "Стражах галактики", опубликовал в своем Instagram открытое письмо в поддержку режиссера, подписанное всем актерским составом кинокартины. Исполнители заявили, что были потрясены отстранением Ганна, однако не стали грозить тем, что они могут покинуть проект. Как пишет Variety, такого в любом случае не случится, поскольку актеры связаны жесткими контрактными обязательствами, и любая попытка отказаться от съемок в фильме в знак протеста обернется для них дорогостоящими судебными исками.

20 июля в интернете была размещена петиция в поддержку Ганна с требованием к Disney вновь нанять режиссера. По состоянию на 2 августа ее подписали более 360 тыс. человек.

Киносага "Стражи Галактики", основанная на одноименной серии комиксов, рассказывает о приключениях команды наемников-изгоев, состоящей из представителей нескольких космических рас. Первая часть появилась на экранах в 2014 году, вторая - в 2017 году. Режиссером обоих фильмов был Ганн. Ожидалось, что он также поставит третью часть цикла, которая должна выйти в 2020 году.





