в Бельгии ежегодно усыпляют около десяти тысяч кошек

Около 10 тысяч брошенных и потерявшихся кошек ежегодно подвергают эвтаназии в Бельгии из-за нехватки мест в приютах, как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости в бельгийской организации по защите животных GAIA.

"В Бельгии из-за нехватки мест в приютах ежегодно подвергают эвтаназии около 10 тысяч кошек и котов", — сказал собеседник агентства.

По словам представителя организации, в связи с ростом популяции бродячих животных власти обязали население к 1 января 2019 года стерилизовать и чипировать всех без исключения домашних кошек и котов. За невыполнение данного требования на хозяина животного может быть наложен штраф в размере до 150 евро.

По данным СМИ, в Бельгии ежегодно находят и помещают в приюты до 22 тысяч бродячих кошек и котов, из которых хозяевам возвращают лишь около полторы тысячи.