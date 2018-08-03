Известно имя участника программы «Шаг к дому», который будет гостить в семье премьер-министра Армении. Это будет 18-летняя Лариса Карсланян из Грузии. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства диаспоры Армении.

О том, что один из участников программы «Шаг к дому», будет гостить в семье премьер-министра Армении, еще 2 недели назад объявили супруга премьер-министра Армении – Анна Акопян, и министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян.

В Министерстве диаспоры Армении 3-го августа, с помощью замминистра Давида Саргсяна, дочь премьер-министра Армении Шушан вытащила жребий, который выпал на 18-летнюю Ларису Карсланян из Грузии.

«Мы с любовью ожидаеем Ларису у нас дома и надеемся, что проведем с ней хорошее время»,- сказала Шушан Пашинян.