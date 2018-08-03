Найдено эффективное и безопасное средство от рака

Ученые Института Монаша в Мельбурне (Австралия) выявили новый тип противоракового препарата, который останавливает рост опухоли без серьезных побочных эффектов. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Молекулы в составе препарата направлены на подавление активности белков KAT6A и KAT6B, действие которых, как показано, усиливается в опухолевых клетках. Результаты доклинических испытаний продемонстрировали, что выключение гена, кодирующего KAT6A, увеличивает продолжительность жизни у мышей, страдающих лимфомой. В этом случае у раковых клеток нарушается клеточный цикл и останавливается деление. Вместе с тем, препарат не затрагивает здоровые ткани, что отличает его от других видов химиотерапии.

По мнению ученых, новая терапия может быть эффективна для предотвращения рецидива заболевания после первичного лечения. Однако эффективность препарата для больных раком людей необходимо доказать в будущих исследованиях.