Захарова: более 1,5 млн сирийских беженцев изъявили желание вернуться на родину

Число беженцев из Сирии, которые изъявили желание вернуться в родную страну, составило 1,7 млн человек. Как передает Арменпресс, об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По обобщенным сведениям, в 45 странах зарегистрировано более 6,8 млн лиц данной категории, из них 2 млн - это женщины, 3,5 млн - дети. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, наибольшее число сирийских беженцев находится в Турции - более 3,5 млн, в Ливане - 975 тыс., в Иордании - 566 тыс. При этом оценочное желание вернуться на родину изъявили более 1,7 млн сирийцев из восьми стран мира - Бразилия, Германия, Дания, Египет, Иордания, Ирак, Ливан, Турция", - сказала она.





