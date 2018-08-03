Председатель НС Ара Баблоян направил послание к четвертой годовщине геноцида езидов

3 августа езиды мира отдают дань уважения памяти тысяч езидов, зверски убитых в Ираке 3 августа 2014 г. боевиками террористических группировок ИГИЛ. Сегодня в связи с этим на Кольцевом бульваре Еревана, у памятника безвинным жертвам езидского народа, собрались представители езидской общины, общественности. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Нижепредлагаемое послание Председателя НС А.Баблояна в связи с событием зачитал депутат НС Р.Махмудян:

“Дорогие езиды, уважаемые присутствующие,

сегодня вновь склоняем головы перед памятью безвинных жертв геноцида езидского народа, осуществленного в 2014 г. на контролируемых боевиками террористических группировок территориях Республики Ирак.

В четвертую годовщину этого чудовищного преступления армянский народ и власти Армении не только выражают поддержку братскому езидскому народу, но и подтверждают свою решимость продолжать борьбу за осуждение и предотвращение геноцидов.

Ужасно, но спустя лишь столетие после Геноцида армян целый народ разделил судьбу западных армян и на своей исторической родине подвергся резне и депортации из-за национальной и религиозной принадлежности, как в 1915 году, когда в Османской империи опустошались езидские поселения Васпуракана, Эрзрума, Карса и других провинций.

У нас одна судьба – вместе теряли родину, в мае 1918-го защищали родину в Сардарапате и Баш-Апаране и вновь созидали Армению. Это наш общий дом, где созданы все условия для благополучия, развития и сохранения национально-культурной идентичности живущих в Армении езидов и других народов.

Поэтому Армения одной из первых откликнулась на постигшее езидский народ в 2014 г. несчастье и в самых высоких мировых инстанциях потребовала предпринять действенные шаги для прекращения этого преступления против человечества.

А парламент РА 16 января 2018 г. признал это как геноцид и, выразив солидарность с езидским народом, потребовал посредством международных механизмов преследования и расследования совершенных злодеяний, привлечения к ответственности лиц, совершивших международные преступления.

От имени парламента РА и себя лично выражаю поддержку всему езидскому народу, разделяю вашу скорбь и преклоняюсь перед памятью тысяч безвинных жертв.

Надеюсь, что вопреки всем испытаниям, езидский народ будет и впредь жить, развиваться и созидать”.