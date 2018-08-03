Время в Ереване: 11:07:36,   3 Август

Samsung случайно рассекретила новый смартфон


Новозеландское подразделение Samsung по ошибке опубликовало ролик со смартфоном Galaxy Note 9 за неделю до официального анонса. Вскоре ролик был удален, однако его копию сохранило издание Sammobile, передает Арменпресс.

В видео демонстрируется смартфон в синем корпусе с желтым стилусом. Судя по ролику, внешне устройство незначительно отличается от прошлогоднего Note 8: габариты и органы управления остались теми же, однако изменилось расположение двойной камеры и сканера отпечатка пальцев на задней крышке. Также будет выпущена версия телефона с 512 гигабайтами встроенного хранилища и поддержкой карт памяти того же объема. Презентация смартфона состоится 9 августа.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации