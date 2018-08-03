В мечети на востоке Афганистана прогремел взрыв

По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва в мечети во время молитвы на востоке Афганистана. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщает телеканал Ariana.

Инцидент произошел в городе Гардез в провинции Пактия.

По информации агентства Pajhwok, не менее 40 человек получили ранения различной степени тяжести. Агентство отмечает, что мечеть атаковали два террориста-смертника.

Местные власти подтвердили факт взрыва. Подробности произошедшего уточняется.





