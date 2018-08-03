4-го августа состоится фестиваль «Yerevan Taraz Fest»

Четвертый фестиваль национальной армянской моды и культуры Yerevan Taraz Fest 2018 пройдет в столице 4-го августа, на Северном проспекте Еревана. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами рассказали организаторы фестиваля. Как отметила помощник мэра, координатор отдела туризма мэрии Еревана Мария Барагамян, ставший уже традиционным фестиваль армянского костюма проходит в рамках программы трехмесячных мероприятий "Ереванское лето 2018".



"Yerevan Taraz Fest – это площадка, на которой одновременно будет представлено искусство народных мастеров, современных армянских дизайнеров, использующих в своих работах образцы тараза. В этом году на фестивале свои дизайнерские коллекции представят три дизайнера: Светлана Акопян, Лилит Меликян и Геворк Шадоян", - сказала Барагамян.



По ее словам, на фестивале будут представлены не только армянские национальные костюмы, но и традиционные наряды проживающих в Армении представителей национальных меньшинств – русских, украинцев, поляков, немцев, которые хранят свою культуру и традиции.

Основатель "Taraz.am", дизайнер Светлана Акопян считает, что жители Армении должны сохранять традиции и использовать национальные узоры в своих современных нарядах.



"У нас есть богатая культура, которая эволюционировала и дошла до наших дней. Мы должны достойно представить ее в современной одежде", - сказала Акопян.



Она отметила, что представит на фестивале новую интерпретацию использования армянских узоров в современной одежде как для мужчин, так и женщин, сохранив при этом традиции и цветовую гамму узоров.

Дизайнер Геворк Шадоян намерен порадовать публику не только предыдущей коллекцией, но и удивить новыми решениями.



"Я намерен представить коллекцию, которая будет символизировать прошедший Арменией путь. Именно поэтому в коллекции под символичным названием "От Возрождения к Победе" будут представлены около 30-40 моделей с использованием узоров различных армянских регионов, а цветовая гама будет представлена в веселых, но традиционных цветовых сочетаниях", - сказал Шадоян.



Директор культурного центра "Терян" Лилит Меликян представит на суд зрителя новую коллекцию "Ереванская мозаика", где в первой части будет представлен традиционный национальный тараз, а завершится коллекция представлением наряда жениха и невесты, которые посетители смогут примерить, сфотографироваться в них, а также попробовать блюда, связанные со свадебным обрядом.

Фестиваль примет и зарбежных гостей: в отдельном павильоне будет представлена коллекция традиционных национальных нарядов из региона Валенсия (Испания), которые представят армянскому зрителю традиционный женский наряд региона XV века, более современную его интерпретацию, а также полноценные костюмы мавра и его супруги. Как сказал приехавшая из Испании руководитель отдела туризма муниципалитета Вийены Мерседесс Менор Сезпедес, они с большим интересом примут участие в фестивале и представят свои костюмы.