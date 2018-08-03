Социал-демократическая партия «Гнчакян» примет участие в выборах в Совет старейшин Еревана

Социал-демократическая партия «Гнчакян» примет участие во внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба партии.

«Констатируя, что в результате изменения политической ситуации восстановлено право гражданина Армении избирать и быть избранным, создана возможность конкуренции идеологий, Социал-демократическая партия «Гнчаякн» приняла решение участвовать в предстоящих выборах в Совет старейшин Еревана.

Правление партии начинает переговоры с политическими силами – единомышленниками, но рассматривается также возможность участия в выборах отдельным списком со своим кандидатом», - говорится в заявлении партии.

Как сообщалось ранее, на выборах в Совет старейшин Еревана предвыборный список партии «Гражданский договор» возглавит актер Айк Марутян, список «Процветающей Армении» - Наира Зограбян, список «Страны абрикоса» - Заруи Постанджян, список Армянского национального движения – Арарат Зурабян. Партии «Светлая Армения» и «Республика» рассматривают возможность совместного участия в выборах, в этом случае их кандидатом станет нынешний министр юстиции Артак Зейналян.