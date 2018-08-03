Миссия НАТО начала учения в Косово

Международная миссия под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR) сообщила о проведении учений на территории самопровозглашенной республики на своей официальной странице в Facebook.

"KFOR проводит учения в Косово в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН с целью поддержания готовности и оперативного потенциала, и чтобы гарантировать мир, безопасную обстановку и свободу передвижения", — говорится в сообщении миссии, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На приложенных видеозаписях видна колона внедорожников, БТР, гусеничной и грузовой техники НАТО, которая двигается по косовским населенным пунктам. Практически одновременно с началом учений косовские СМИ сообщили о приказе об отзыве из отпусков всех сотрудников полиции самопровозглашенной республики для "оперативной деятельности".