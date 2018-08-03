Власти Японии считают неприемлемым занижение баллов девушкам при поступлении в университет

Власти Японии выступили с критикой в адрес Токийского медицинского университета, который, как сообщила газета The Yomiuri Shimbun, на протяжении нескольких лет занижал девушкам баллы на вступительных экзаменах, чтобы принять больше студентов мужского пола. В частности, министр образования, культуры, спорта, науки и технологий страны Ёсимаса Хаяси назвал подобную практику неприемлемой, передает Арменпресс.

"Это неприемлемо, если действительно проводилась несправедливая дискриминация в отношении девушек. Мы уже обратились в университет с требованием предоставить отчет о процессе поступления. Дальнейшая реакция последует, когда он будет нами получен", - сказал он на пресс-конференции в Токио.

Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като в свою очередь заявил о необходимости обеспечивать женщинам равные с мужчинами карьерные возможности и создавать условия труда, при которых женщины могли легко уходить в декрет без риска увольнения.

По данным The Yomiuri Shimbun, подобная практика в Токийском медицинском университете велась как минимум на одном из факультетов приблизительно с 2011 года. В некоторые годы поступавшим на него девушкам занижали оценки сразу на 10%. В результате в последние годы на этом факультете обучались не более трети студенток. При этом ситуация усугубилась в 2018 году, когда весной среди поступивших оказалось 140 представителей мужского пола и всего 30 девушек.

Как отметил неназванный представитель университета в разговоре с корреспондентом телеканала NHK, такая политика вуза связана с тем, что женщины часто прерывают карьеру врача из-за того, что выходят замуж и рожают детей. В результате крупная университетская больница, которая находится в районе Синдзюку, может испытывать неожиданную нехватку кадров, и ее будет некем восполнить.

Кроме того, по мнению экспертов, такая ситуация со вступительными экзаменами есть и в других медицинских вузах Японии. Они руководствуются теми же причинами, что и в Токио.



