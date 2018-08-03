Любое поползновение со стороны противника нейтрализуется на месте: Давид Тоноян- о ситуации на границе – о ситуации на границеSave
Министр обороны Армении Давид Тоноян констатирует, что ситуация как на линии соприкосновения в НКР, так и на границе в Нахиджеване остается спокойной. Как передает «Арменпресс», об этом министр обороны Армении Давид Тоноян сказал в беседе с журналистами в военном училище имени Монте Мелконяна.
По его словам, любое поползновение со стороны противника нейтрализуется на месте.
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