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Больших панд в берлинском зоопарке спасают от жары "ледяными бомбочками"


Больших панд в берлинском зоопарке спасают от жары при помощи кондиционера и "ледяных бомбочек", но в целом все животные переносят нынешние температурные аномалии относительно спокойно, как передает Арменпресс, об этом рассказала РИА Новости официальный представитель зоопарка Филин Хахмайстер.

Рекордно высокая температура воздуха до 40 градусов сохраняется в отдельных частях Германии с начала недели.

"Внутренний загон для больших панд оборудован кондиционером, животные могут удалиться туда в любой момент, если на улице становится слишком жарко. Кроме того, некоторые животные в качестве дополнительного охлаждения получают корм в замороженном виде, в форме ледяных бомбочек", — рассказала Хахмайстер.

 




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