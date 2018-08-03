По фактам незаконного пользования природными ресурсами возбуждены уголовные дела

В управлении защиты госинтересов Генпрокуратуры Армении были получены сведения о том, что сотрудники инспекционного органа обнаружили в селе Геховит Гегаркуникского района случаи незаконного пользования природными ресурсами – следы базальтовых осколков, по каковой причине месторождению природных ископаемых был нанесен ущерб в размере 1 млн 286 тысяч 234 драмов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Генпрокуратуры Армении.

По данным фактам в управлении Гегаркуникского района были возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выяснилось, что по данным фактам незаконного пользования природными ресурсами государству был причинен значительный ущерб.

В общей сложности, было возбуждено 5 уголовных дел по ст. 291 УК Армении.