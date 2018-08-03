Премьер-министр Армении подчеркнул важность обеспечения высокого качества работ по повышению сейсмостойкости школ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого были обсуждены состояние зданий общественных школ и проблемы с их сейсмостойкостью.

“Мы должны понять, какие у нас возможные решения, как мы видим реализацию этих решений, какие у нас сроки и какие средства и инструменты”, - отметил премьер-министр.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, ответственные лица доложили о школах с проблемами со сейсмостойкостью в республике. По программе улучшения сейсмической безопасности отобраны наиболее уязвимые с точки зрения сейсмостойкости 46 школ, на реконструкцию и ремонт которых запланировано выделить 107 млн долларов США. Часть этих средств предоставляет Азиатский банк развития, а другая часть будет выделена правительством Армении. Уже начаты строительные работы 8 школ, которые будут завершены в 2019 году. Ответственные лица заверили, что в результате будут сейсмостойкие школы, которые могут выдержать стихийные бедствия в 9 или более баллов: образовательные учреждения также будут оснащены убежищами. Было отмечено, что планируется завершить строительные работы 46 школ к 2023 году.

Никол Пашинян отметил важность высокого качества строительных работ и подчеркнул, что для полноценного решения проблемы обеспечения сейсмостойкости школ необходимо вести переговоры о расширении сотрудничества с международными партнерами. “Программы должны быть реализованы под строгим контролем, мы должны четко обеспечить неприменение известных нам строительных “традиций”, так как это очень важно в плане повышения эффективности. Необходимо обеспечить, чтобы тендеры были на 100% прозрачными”, - подчеркнул премьер-министр.