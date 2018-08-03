Юмористы Петросян и Степаненко делят имущество в суде
Актриса Елена Степаненко обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества с супругом, юмористом Евгением Петросяном, как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Иск о разделе совместно нажитого имущества между супругами зарегистрирован 4 июля", — сказано в карточке дела.
Там отмечается, что иск подан Степаненко.
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