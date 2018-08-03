В Армении температура воздуха постепенно понизится на 3-4 градуса

На территории РА с 5-го по 8-е августа - в северных районах, с 3-4-го - в большинстве регионов, ночью и в вечерние часы ожидается дождь с грозой, в отдельных местах возможен град. Ветер - юго-западный с порывами до 5-10 м/с, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

С 3-4 августа температура воздуха постепенно понизится на 3-4 градуса, затем существенно не изменится.

В городе Ереван

3-го - в вечерние часы, 4-го августа в отдельных местах города возможен, ночью и после полудня с 5-8 ожидается дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 18-20 м/с.