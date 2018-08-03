Дипломатическую напряженность между Вашингтоном и Анкарой преодолеть не удается: мнение тюрколога

Дипломатическую напряженность между Вашингтоном и Анкарой последнего времени преодолеть не удается: США перешли от угроз применения к осуществлению санкций против Турции.

Разногласия в американо-турецких отношениях можно разделить на несколько направлений: вопрос курдских вооруженных сил на Ближнем Востоке, интересы и самостоятельная политика Турции в этом регионе, сближение в отнопениях Турция-РФ, в частности, договоренность о продаже Турции российских систем ПВО S-400, судебное дело арестованного в Турции по обвинению в терроризме пастора Эндрью Брансона. Если в сирийском вопросе стороны достигли определенного консенсуса, а в вопросе S-400/F-35 идут переговоры, то судебное дело арестованного в Турции по обвинению в терроризме пастора Эндрью Брансона достигло апогея.

Брансона оставили под домашним арестом, тогда как, по сведениям прессы США, Эрдоган и Трамп достигли договоренности об освобождении пастора – в обмен на свободу гражданина Турции Эбрю Озкана, арестованного по обвинению в связи с террористическим организациями в Израиле.

Эрдоган отрицает подобную договоренность, по его словам, премьер-министр Израиля заявил, что гражданина Турции Эбрю Озкана освободили после звонка Трампа. Решение турецкого суда об изменении меры пресечения в отношении Брансона обострило вопрос, и ему последовали заявления Трампа и вице-президента Майка Пенса о введении против Турции санкций.

2-го августа Сенат принял решение о введении против Турции санкций: по причине покупки российских систем ПВО S-400 запрещены поставки Турции военных самолетов F-35. Резолюция еще должна быть подписана Трампом, в турецкой прессе эта резолюция увязывается с делом пастора Брансона.

Следующий шаг США – запрет на въезд в США министра юстиции Турции Абдулхамида Гюля и министра ВД Сулеймана Сойлу, которые имели непостредственнор участие в деле пастора.

Затем с обеих сторон последовал ряд заявлений.

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тюрколог Анаит Везирян

03.08.2018