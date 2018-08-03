Сын Трампа Эрик заявил об угрозах ему и его семье

Средний сын президента США Дональда Трампа Эрик сообщил, что он сам и все члены его семьи подвергались угрозам. Это выразилось в отправке им по почте "корреспонденций" с неизвестным порошком. Как передает Арменпресс, об этом Эрик Трамп рассказал в четверг телеканалу Fox News.

По его словам, почтовые отправления были адресованы не только ему, но и всем его близким. "Мы все получили дома [по почте] белый порошок", - сказал он. На вопрос ведущего программы, подвергалась ли его семья угрозам, сын президента дал утвердительный ответ: "Мне угрожали, моей семье угрожали, всем нам [угрожали]". "Нам всем был доставлен на дом белый порошок", - заявил Эрик Трамп.