СМИ: суд запросил у парламента Аргентины разрешение на обыск в домах Фернандес де Киршнер

Аргентинский судья Клаудио Бонадио запросил у парламента разрешение провести обыск в домах экс-президента и сенатора Кристины Фернандес де Киршнер по делу о взятках. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу телеканал Todo Noticias.

По его данным, вице-президент и председатель Сената Габриэла Мичетти уже попросила блок проправительственного альянса "Давайте изменим" начать процедуру, необходимую для рассмотрения ходатайства судьи. Если сторонники действующей власти смогут найти поддержку среди оппозиции, запрос на проведение обыска в квартире и доме экс-президента, пользующейся парламентской неприкосновенностью, может быть вынесен на обсуждения уже на следующей неделе.

В настоящее время Фернандес де Киршнер является фигурантом нескольких судебных дел. Ей предъявлены обвинения в участии в преступном сговоре с целью хищения бюджетных средств, в причастности к махинациям в Центробанке Аргентины и препятствовании расследованию теракта. Кроме того, бывшая глава государства подозревается в незаконном обогащении и коррупции.

Сама Фернандес де Киршнер считает себя жертвой политического преследования.