Мнение одного человека не может быть решающим для партии: пресс-секретарь ППА – о заявлении Геворга Петросяна

Пресс-секретарь ППА Ваник Элизбарян прокомментировал заявление депутата от ППА Геворга Петросяна, в котором тот выразил недовольство по поводу выдвижения кандидатуры Наиры Зограбян на пост мэра Еревана. Как передает «Арменпресс», пресс-секретарь ППА Ваник Элизбарян сказал о заявлении Геворга Петросяна, что мнение одного человека не может быть решающим для партии.

«Каждый ответственен за свои поступки и шаги перед своей совестью. Больше нам нечего сказать. Что же касается решения ППА, то голосование в политсовете ППА было открытым и публичным, кандидатура Наиры Зограбян была выдвинута и поддержана единогласно. Этим все сказано.

Наша команда сплоченно готовится к выборам, и мнение одного человека не может быть решающим для партии»,- сказано в заявлении.

Партия "Процветающая Армения" представила первую тройку кандидатов на внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана. Это депутат, секретарь политсовета партии ППА Наира Зограбян, обозреватель телекомпании "Кентрон" (Центр) Петрос Казарян и политический обозреватель Арман Абовян. Об этом сообщила пресс-служба ППА.Должность мэра Еревана стала вакантной после того, как 9-го июля столичный градоначальник Тарон Маркарян подал в отставку на фоне коррупционного скандала. Выборы нового мэра должны были пройти 16-го июля на внеочередном заседании Совета старейшин, однако они были отложены из-за отсутствия кворума."Хочу сразу же сказать, что естественно партия стремится к победе на выборах, потому что Ереван нуждается в кардинальном пересмотре не только подходов, а вообще - в реформировании, правильном управлении", - сказал Арман Абовян в интервью агентству "Новости-Армения".Он отметил, что есть множество актуальных задач, в том числе и транспортных, которые важно решить.В то же время Абовян считает, что Наира Зограбян имеет большие шансы стать мэром."Это человек с большим интеллектуальным потенциалом и политическим опытом", - сказал он. После того как на заседании политсовета партии было решено, что список от партии возглавит Наира Зограбян, Геворк Петросян выразил свое недовольство. По его мнению, то, что Зограбян возглавит список, значительно снижает шансы партии на победу.Он отметил, что если в команде главы партии "Царукян" "приоритетом является Зограбян, ему там делать нечего...".Наира Зограбян комментировать это заявление отказалась Выборы в Совет старейшин планируется провести в сентябре. Выборы мэра проводятся в ходе первого заседания новоизбранного Совета. Если по результатам выборов в Совет одна из участвующих в выборах партий получает более 50 процентов мест членов Совета, то лицо, находящееся на первой строчке списка кандидатов этой партии, считается избранным мэром. -