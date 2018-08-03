Для оценки ушерба, нанесенного пожаром в садах Бердавана в Тавушской области, будет назначена комиссия. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал административный руководитель общины Бердаван Смбат Мугдусян. По его словам, пожар случился 2-го августа, причем, огонь распространился в сады Бердавана со стороны Азербайджана.

«Пожар вспыхнул там, затем он перешел на нашу территорию. Если бы не своевременная координация активности, ущерб был бы больше. Хорошо поработали спасатели, пожарные, военные. Сегодня четко можно сказать, что огонь потушен»,- сказал он.

По его словам, сгорело около 10 гектаров виноградников, несколько гектаров плодовых садов, поля. Ущерб понесли 10-12 семей. Как сказал административный руководитель общины Бердаван Смбат Мугдусян, для оценки ушерба, нанесенного пожаром в садах Бердавана, будет назначена комиссия. Он особо отметил, с какими трудностями обрабатываются земли в приграничных областях, а сейчас частично сгорели плоды этого тяжкого труда.