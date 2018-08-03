Евразийский банк развития предоставит Армении грант в размере 1 млн долларов
Евразийский банк развития предоставит Армении грант в размере 1 млн долларов под программу «Усовершенствование методов контроля и профилактики неинфекционных болезней в начальной стадии».
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ЕАБР.Программа будет осуществляться в Лори, Сюнике и Тавуше.
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