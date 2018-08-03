Евразийский банк развития предоставит Армении грант в размере 1 млн долларов под программу «Усовершенствование методов контроля и профилактики неинфекционных болезней в начальной стадии».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ЕАБР.

Программа будет осуществляться в Лори, Сюнике и Тавуше.