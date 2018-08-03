Время в Ереване: 11:07:36,   3 Август

Евразийский банк развития предоставит Армении грант в размере 1 млн долларов


Евразийский банк развития предоставит Армении грант в размере 1 млн долларов под программу «Усовершенствование методов контроля и профилактики неинфекционных болезней в начальной стадии».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ЕАБР.

Программа будет осуществляться в Лори, Сюнике и Тавуше.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации