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Городской совет Глендейла утвердил проект Армяно-американского музея


Городской совет Глендейла утвердил проект Армяно-американского музея. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  Asbarez.com..

Территория под музей будет сдаваться в аренду, за плату в размере 1 млн долларов ежегодно. Срок аренды – 55 лет, с правом продления еще на 40 лет.

Председатель проекта Перч Карапетян поблагодарил мэра Глендейла, членов городского совета и выразил уверенность в успешном сотрудничестве на благо культуры.


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