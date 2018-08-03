Городской совет Глендейла утвердил проект Армяно-американского музея. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Asbarez.com..

Территория под музей будет сдаваться в аренду, за плату в размере 1 млн долларов ежегодно. Срок аренды – 55 лет, с правом продления еще на 40 лет.

Председатель проекта Перч Карапетян поблагодарил мэра Глендейла, членов городского совета и выразил уверенность в успешном сотрудничестве на благо культуры.