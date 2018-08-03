СМИ: глава МИД Турции и госсекретарь США договорились продолжать диалог

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майкл Помпео провели в пятницу переговоры в Сингапуре и договорились продолжить диалог между Анкарой и Вашингтоном после введения последним санкций в отношении двух турецких министров. Как передает Арменпресс,об этом сообщила газета Sabah.

По ее данным, прошедшая на полях форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) встреча длилась 40 минут. Кроме того, издание отмечает, что за последние 15 суток Чавушоглу и Помпео также четыре раза вели телефонные переговоры.





