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СМИ: глава МИД Турции и госсекретарь США договорились продолжать диалог


Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майкл Помпео провели в пятницу переговоры в Сингапуре и договорились продолжить диалог между Анкарой и Вашингтоном после введения последним санкций в отношении двух турецких министров. Как передает Арменпресс,об этом сообщила газета Sabah.

По ее данным, прошедшая на полях форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) встреча длилась 40 минут. Кроме того, издание отмечает, что за последние 15 суток Чавушоглу и Помпео также четыре раза вели телефонные переговоры.



 

 

 




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