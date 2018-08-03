Военные Афганистана в ночь на пятницу освободили 61 человека из тюрьмы радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщил в своем Twitter телеканал TOLOnews.

"Афганское подразделение спецназа освободило 61 заключенного из тюрьмы талибов в ходе специальной операции в районе города Каджаки провинции Гильменд в четверг вечером", - говорится в сообщении со ссылкой на командира подразделения Муниба Амири.

По данным агентства "Синьхуа", в ходе штурма тюрьмы были задержаны семь талибов.

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