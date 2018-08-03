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Японский фондовый рынок стал вторым по величине в мире, опередив Китай


Рыночная стоимость всех акций компаний, торгующихся на биржах Японии, по итогам торгов в четверг составила $6,17 трлн и превзошла капитализацию китайских компаний ($6,09 трлн), как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Накануне китайский фондовый индекс Shanghai Composite рухнул на 2%, Shenzhen Composite - на 2,4% на заявлениях властей США о том, что они могут ввести более высокие пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд - по ставке 25% вместо ранее планировавшихся 10%.

 

 

 

 




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