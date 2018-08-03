Guardian: агент спецслужб РФ более 10 лет работал в посольстве США в Москве

Предполагаемый агент российских спецслужб более 10 лет работал в американском посольстве в Москве. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на источник в контрразведке США в четверг сообщила британская газета The Guardian.

Также издание утверждает, что женщина, о которой идет речь, в течение нескольких лет была и сотрудницей Секретной службы США. Газета пишет, что в 2016 году служба безопасности посольства заподозрила женщину в связях с ФСБ, однако сообщила об этом в Вашингтон только в январе 2017 года. При этом Секретная служба решила не начинать полномасштабное расследование. По информации источника The Guardian, сотрудницу уволили лишь прошлым летом после того, как МИД РФ после принятия Конгрессом антироссийских санкций обязал США до 1 сентября 2017 года сократить число сотрудников американских дипмиссий в РФ.

"У нее был доступ к самой важной базе данных - официальной почтовой системе Секретной службы США. В частности, она имела доступ к расписанию президентов, прошлого и действующего, вице-президентов и их супруг, в том числе Хиллари Клинтон", - заявил источник The Guardian.